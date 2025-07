Famosos celebram laços duradouros no Dia Internacional da Amizade - (crédito: Divulgação via @egobrazil)

Neste domingo (20/7), é celebrado o Dia Internacional da Amizade, uma data que homenageia os laços verdadeiros que resistem ao tempo, às distâncias e até mesmo à fama. Para marcar a ocasião, reunios pares de celebridades brasileiras que mantêm amizades sólidas e longevas — algumas iniciadas ainda na infância, outras forjadas nos bastidores do entretenimento. Confira:

Preta Gil e Carolina Dieckmann A atriz Carolina Dieckmann e a cantora Preta Gil são amigas há mais de duas décadas. Em entrevista ao videocast Conversa Vai, Conversa Vem, em abril deste ano, Carolina relembrou o início do vínculo entre elas. “A Ivete era minha amiga e da Preta, e a gente não se bicava porque tínhamos ciúmes da amizade dela”, disse. Atualmente, Preta Gil segue em tratamento contra um câncer nos Estados Unidos e conta com o apoio constante da atriz e de outros amigos próximos.

Bruna Marquezine e Sasha Meneghel A amizade entre Bruna Marquezine e Sasha Meneghel começou ainda na infância, graças à interferência de Xuxa, mãe de Sasha. “Lembro que a Xuxa falou: ‘Você tem que ser amiga da minha filha’. Como ela tratava criança de igual pra igual, a Xuxa era a minha amiga”, contou Bruna. O laço criado ali perdura até os dias de hoje.

Xuxa e Ivete Sangalo Elas se conheceram em 1996, durante uma viagem a Fortaleza (CE), e logo se tornaram inseparáveis. À época, Ivete Sangalo ainda era vocalista da Banda Eva. Mais tarde, Veveta chegou a substituir Xuxa na apresentação do programa Planeta Xuxa durante o nascimento de Sasha, filha da rainha dos baixinhos.

Lázaro Ramos e Wagner Moura Os atores Lázaro Ramos e Wagner Moura cultivam uma amizade desde os tempos de anonimato em Salvador (BA). Em 2000, os dois se mudaram juntos para o Rio de Janeiro para participar da peça A Máquina. Já no cinema, viveram amigos de infância no filme Cidade Baixa (2005).

Eriberto Leão e Rodrigo Santoro A amizade entre Eriberto Leão e Rodrigo Santoro teve início no começo da carreira, durante as gravações da novela O Amor Está no Ar (1997). Os dois são tão próximos que costumam viajar juntos. Em uma entrevista à revista Quem, Eriberto contou sobre uma aventura nos Estados Unidos: “Nos perdemos durante um passeio de moto na Califórnia. Na época, sem GPS, ficamos perdidos por umas oito horas. Hoje é engraçado, mas no dia foi desesperador”.

Fernanda Souza e Bruno De Luca A conexão entre Fernanda Souza e Bruno De Luca surgiu ainda na infância, durante os tempos de escola. Em uma live em 2021, eles se emocionaram ao recordar quando Bruno protegeu Fernanda no primeiro dia de aula, logo após seu retorno da Argentina, onde gravava Chiquititas.

Francisco Gil e Alice Wegmann Filho de Preta Gil, o cantor Francisco Gil e a atriz Alice Wegmann são amigos desde os 14 anos. Em 2024, viajaram juntos para o Japão, e frequentemente compartilham registros da amizade nas redes sociais, demonstrando o carinho e o companheirismo mútuo.

Fernanda Rodrigues e Paulo Vilhena A atriz Fernanda Rodrigues e o ator Paulo Vilhena mantêm uma amizade tão forte que ele é padrinho da filha mais velha dela, Luisa Erlanger. Os dois até tatuaram um olho azul, em homenagem à cor dos olhos da menina na infância. Em participação no Programa do Jô em 2014, Fernanda contou que a filha sempre inclui Paulinho nos desenhos da família.

Bruno Mazzeo e Lúcio Mauro Filho Filhos dos lendários humoristas Chico Anysio e Lúcio Mauro, os atores Bruno Mazzeo e Lúcio Mauro Filho convivem desde a infância. A amizade, que começou nos bastidores do humor brasileiro, se manteve ao longo dos anos. Recentemente, contracenaram juntos na peça Gostava Mais dos Pais, em homenagem aos seus progenitores.