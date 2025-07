Preta Gil morre aos 49 anos nos EUA após agravamento de câncer colorretal

A cantora Preta Gil morreu neste domingo (20), aos 49 anos, nos Estados Unidos, após complicações decorrentes de um câncer colorretal. A informação foi divulgada pelo portal Metrópoles, que apontou uma piora no estado de saúde da artista desde a última quarta-feira (16), quando ela compareceu a uma clínica para mais uma sessão de quimioterapia e passou mal.

Segundo a publicação, durante o atendimento médico, os profissionais constataram que a doença havia avançado para outros órgãos. O agravamento levou à internação imediata e, mesmo com esforços intensivos da equipe médica, Preta Gil não resistiu.

A cantora enfrentava um câncer colorretal, diagnosticado em janeiro de 2023. A doença afeta o cólon e o reto, partes do intestino grosso, e costuma exigir tratamentos invasivos. Desde o início da batalha, Preta Gil passou por diversos procedimentos médicos, incluindo cirurgias para retirada de tumores, do útero e a amputação do reto.

Conhecida por sua carreira musical marcante, autenticidade e posicionamento em defesa de causas sociais, Preta Gil era filha do cantor e ex-ministro da Cultura Gilberto Gil. Ela deixa um legado de representatividade, empoderamento e arte, sendo considerada uma das vozes mais relevantes da música brasileira contemporânea.

O diagnóstico da doença mobilizou uma ampla rede de apoio entre fãs, amigos e colegas do meio artístico, que acompanharam de perto sua luta e constantemente enviavam mensagens de carinho e solidariedade.

Durante todo o tratamento, a cantora manteve os fãs informados sobre sua condição de saúde através das redes sociais, compartilhando momentos de vulnerabilidade, fé e esperança. O tom otimista e a força com que enfrentou o processo serviram de inspiração para milhares de pessoas.





Ainda não há informações oficiais sobre o traslado do corpo ou sobre cerimônias de despedida, que devem ser comunicadas pela família nas próximas horas. Nas redes sociais, fãs e celebridades lamentaram a morte precoce da artista e prestaram homenagens.

A trajetória de Preta Gil será lembrada não apenas pelo talento musical, mas também pela coragem com que enfrentou sua doença publicamente e pelo impacto que causou na vida de tantas pessoas.