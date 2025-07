Filme "Sim, viver é um presente!" estreia no streaming nas férias

A infância é um estado de espírito, onde a liberdade, os talentos e a criatividade fazem a vida valer a pena. Essa foi a mensagem do filme “Sim, viver é um presente”. Dirigido por Luís Antonio Igreja (premiado diretor de sucessos como “Tem Criança na Cozinha” e “Poropopó”), a produção mesclou ficção, animação e vida real, com a dupla de atores, cantores e autores Liv Izar e Xá (o Manaká) e os integrantes reais de sua família.

A estreia aconteceu no dia 10 de julho de 2025, durante as férias escolares, em sete canais de streaming: Vivo, Now, Looke, Microsoft, Google Play, iTunes e Amazon. Além disso, o longa integrou o Festival Internacional de Cinema Infantil do Rio de Janeiro, o FICI, que ocorreu de 3 a 13 de julho nos cinemas da Estação Net Rio e Net Gávea, ambos na Zona Sul do Rio.

O filme contou a vida encantadora do menino Davi, de 8 anos, filho do casal. Desde a hora em que acordava com o canto dos passarinhos, o menino iniciava uma aventura única e especial. Durante esse dia, ele desfrutava de um quintal amplo, de uma família amorosa e da liberdade do brincar. E foi aí que a mágica acontecia e tudo virava música.

O longa estreou no final de 2024 no Festival de Cinema Infantil de Florianópolis e foi convidado a integrar a mostra oficial do FICI. Íntimo e pessoal, o roteiro foi costurado com brincares, reflexões e diálogos reais vivenciados pela criança e seus pais. Além da direção de Igreja, o filme contou com o trabalho do maestro Julinho Teixeira, homenageado no Prêmio da Música Brasileira 2025, nas canções que integraram a obra cinematográfica.

Carregadas de humor, afeto e fantasia, as cenas se aproximavam da realidade de quem assistia, transformando a família Manaká na família de casa, espelho do espectador. Liv explicou que a intenção era compartilhar a poesia presente nas situações mais ordinárias da vida comum de quem tem filhos pequenos. Durante as filmagens, ela amamentava sua filha de 4 meses no set e em cena.

O longa também apresentou 13 canções do primeiro álbum do Manaká. Todas as músicas foram composições originais do casal que receberam os arranjos de Julinho Teixeira. Recém contemplado com o Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira 2025, Julinho assina sucessos como “Balada do Louco” e “Evidências”, além de colaborações com ícones como Gal Costa, Zeca Pagodinho e Roberto Carlos.