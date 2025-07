Dj Buarque e Nicolly Massariol curtem "DATE com Vitinho"

Recém-assumido, o casal DJ Buarque e Nicolly Massariol esteve presente no “Date com Vitinho”, evento que aconteceu neste domingo (20), no Shopping Metropolitano, no Rio de Janeiro. O DJ, que é pai de Kaleb, de 1 ano, fruto do relacionamento com Bia Miranda, deixou o bebê em casa para trabalhar e curtir a noite ao lado da amada.

A primeira edição do evento foi marcada por muita música, romantismo e uma atmosfera contagiante, com shows de artistas da nova geração, entre eles, o próprio Buarque, além dos cantores YAN e Gaab. Houve, ainda, algumas participações especiais e presença de celebridades.

A atriz Camila Rodrigues foi uma das famosas que curtiram de perto a vibe leve e apaixonante proposta pelo projeto. Mais do que um simples show, o “DATE com Vitinho” foi uma verdadeira experiência de conexão entre o cantor e o público. Com milhões de plays nas plataformas digitais e uma legião de fãs por todo o Brasil, Vitinho celebrou esse novo capítulo da carreira com muita emoção:

“Foi mágico. Um sonho realizado. Queria entregar uma experiência especial para quem me acompanha, e conseguimos. Agora é levar essa energia para o Brasil todo”, afirmou o cantor.