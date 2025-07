Isacque Lopes fala sobre carreira musical, influências e novos projetos

Artista revela feat dos sonhos com Duquesa, novos lançamentos a caminho e sua visão sobre unir atuação e música

Ator e cantor, Isacque Lopes tem trilhado sua jornada artística com intensidade e propósito. Conhecido por sua versatilidade em cena, ele foi um dos protagonistas da novela Família é Tudo, da TV Globo, além de ter brilhado em Vai na Fé e também no cinema, ampliando cada vez mais seu repertório artístico.

Agora, vem ganhando destaque também na música com um som que mistura R&B, funk, hip hop e muita autenticidade.

“Tenho muitas referências, sempre surge uma nova”, conta. “Mas posso dizer que o hip hop e o funk são predominantes na minha sonoridade. Minhas grandes influências vão de Michael Jackson até Mc Marcinho — e muitos outros nesse caminho.”

Para Isacque, o estúdio é um espaço de criação livre, onde emoção e planejamento caminham juntos: “Quando entro no estúdio, eu sinto a vibe, deixo a energia fluir. Preciso curtir o momento pra inspiração vir da melhor forma, mas sempre tenho algo já elaborado em mente.”

Sobre parcerias, ele não hesita: “Um feat feminino seria lindo em um R&B. Chamaria a Duquesa pra amassar em um som.”

O cantor também adianta que tem novidade a caminho. “Já tem música nova e clipe saindo. E pros próximos passos, quero montar um show bem envolvente e pra cima. A cada passo, vamos construindo algo incrível.”

Dividido entre a música e a atuação, Isacque vê as duas frentes como caminhos que se cruzam e se alimentam: “Já fiz trabalhos em que o personagem era vocalista de banda, outro onde eu era um violinista e cantava no final. Uma não vive sem a outra”, brinca.

A influência do olhar cênico também aparece nos clipes, que chamam atenção pela estética apurada e pelo cuidado com a narrativa. “Sempre penso no que meu público gostaria de ver e ouvir. A construção de um visual que desperta o interesse é uma tarefa difícil hoje em dia, mas amo esse desafio. A riqueza mora nos detalhes.”