Influencer Bia Fernandes deixa recado nas redes após morte de Ozzy Osbourne

Roqueira e fã de Ozzy Osbourne, Bia Fernandes não escondeu sua tristeza com a morte do cantor, na última quarta-feira (23), aos 76 anos. Em seu Instagram ela postou algumas homenagens a seu ídolo.

"Estou muito triste com a notícia do falecimento do Ozzy. Sempre foi muito fã dele, que deixa um legado e muitas histórias para os amantes de rock pelo mundo", declarou.

Osbourne foi um ícone do rock, e sua morte foi um choque para mim uma grande fã e pro resto do mundo .Seu legado fio incrível no mundo da música, e sua memória continuará viva para sempre nos corações