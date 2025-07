Zé Neto & Cristiano agitam Miami com presença de Renato Ray e Jaquelline

O show da consagrada dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano em Miami foi um verdadeiro sucesso, reunindo fãs apaixonados e nomes conhecidos do público brasileiro. Com um repertório repleto de hits como “Largado às Traças” e “Notificação Preferida”, a apresentação lotou a casa de shows e levou o público à emoção do início ao fim.

A noite contou também com a participação especial do DJ Netto, que comandou as pick-ups com sets vibrantes e animou a plateia antes da entrada da dupla. A mistura de sertanejo com batidas eletrônicas deu o tom da festa e agradou em cheio os presentes.

Entre os convidados que marcaram presença no evento estavam o influenciador e apresentador do podcast GringaCast, Renato Ray, que foi ao show acompanhado da amiga Jaquelline, campeã da última edição do reality A Fazenda. Os dois foram vistos curtindo o show na área VIP, interagindo com fãs e registrando momentos nas redes sociais.

A apresentação em Miami reafirma o sucesso internacional de Zé Neto & Cristiano e mostra a força da música sertaneja entre os brasileiros que vivem fora do país.