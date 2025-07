Shooto Brasil 131 movimenta Brasília com duas disputas de cinturão

A capital federal se prepara para receber mais uma edição do Shooto Brasil, que chega ao card de número 131 no dia 1º de agosto, em Brasília (DF). O evento tem a realização da Associação Cresce-DF e conta com o apoio do Governo do Distrito Federal, por meio da Secretaria de Esportes, promete lutas equilibradas, presença de atletas consagrados e duelos que podem definir novos rumos no cenário do MMA brasileiro.

Na luta principal da noite, o manauara Ary Farias (14-5-0) realiza a sua primeira defesa de cinturão na categoria peso galo, após conquistar o título no ano passado. O desafiante será Joshuah Magalhães, natural de Roraima, que permanece invicto na carreira com oito vitórias e chega embalado por uma sequência de três triunfos consecutivos em suas apresentações pelo Shooto.

Na luta coprincipal, o campeão dos moscas, Juscelino Pantoja, que acumula uma sequência de seis vitórias no evento e soma um cartel de sete vitórias e apenas uma derrota, fará mais uma defesa de título. Do outro lado do cage estará Marcone Muniz, que luta em casa e busca destronar o campeão, além de tirar a invencibilidade dele dentro da organização.

Outro destaque do card é Paulo “Menor CZS” Victor Santos Silva, que volta ao cage depois de um nocaute expressivo em sua última aparição, em maio deste ano. Também está confirmada a aguardada volta de Edilberto ‘Crocota’ de Oliveira, que aos 42 anos retorna ao Shooto após seis anos afastado dos cages. Com mais de 50 lutas profissionais no currículo e passagens por grandes eventos nacionais e pelo UFC, Crocota deve realizar sua última luta oficial no Shooto Brasil.

O card principal do Shooto Brasil 131 será transmitido ao vivo pelo UFC Fight Pass, a partir das 20h (horário de Brasília). O card preliminar terá transmissão pelo canal oficial do Shooto no YouTube, a partir das 19h. Os demais resultados poderão ser acompanhados em tempo real pelo perfil oficial da organização no Instagram.

Shooto Brasil 131?Brasília-DF?1/8/2025

Peso Galo: Ary Farias x Joshuah Magalhães?Peso Mosca: Marcone Muniz Soares x Juscelino Pantoja?Peso Mosca: Gabriel Gomes x Paulo Victor Santos Silva?Peso Médio: Junior Magal x Edilberto ‘Crocota’ de Oliveira?Peso Pena: Wanderson Ferreira x João ‘The Diamond’?Peso Mosca: Tairone Soares x Jean ‘Selvagem’ Sevalho?Peso Galo: Rony ‘Ratinho’ Henrique x Derick Borges?Peso Galo: Anderson Xavier x Adversário a confirmar?Peso Pena: Pedro Henrique Silva x Adversário a confirmar?Peso Galo: Clauber José ‘CJ’ de Souza x Adversário a confirmar?Peso Pena: Adversário a confirmar x Fernanda Guersone14