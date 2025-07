Zerb quebra barreiras e se firma como um dos DJs mais versáteis

Do Brasil para o mundo, Zerb vem mostrando que a música eletrônica pode ir muito além das pistas. Com uma sonoridade autoral que mistura beats potentes, raízes culturais e colaborações inusitadas, o DJ e produtor acumula 13,9 milhões de ouvintes mensais no Spotify e vem se consolidando como um dos nomes mais criativos da cena internacional.

Sua assinatura musical única ganhou ainda mais força em sua nova turnê europeia, que passou por países como Bélgica, Espanha, França, Itália, Croácia, Grécia e República Tcheca. Nos sets, o destaque vai para “Kumbaya”, nova faixa em parceria com Sofia Nzau — a mesma voz por trás do sucesso viral “Mwaki”. O reencontro mostra a aposta de Zerb em narrativas musicais que cruzam culturas e unem continentes.

Zerb também vem sendo cada vez mais requisitado em eventos e palcos de peso, como o Tomorrowland Bélgica — onde tocou pela segunda vez neste ano — e clubes lendários de Ibiza, como o Pacha e o Ushuaïa, dividindo line-up com ícones como David Guetta e Martin Garrix.

Um dos momentos mais comentados de sua trajetória recente aconteceu justamente durante um show de Garrix em Las Vegas: Benson Boone surpreendeu o público ao cantar “Beautiful Things” sobre a base de “Mwaki”, gerando repercussão viral nas redes.

Com apoio de gigantes da cena como Alok, Armin van Buuren e Tiësto, Zerb tem ampliado seu alcance e mostrado que sabe se reinventar. A estreia no palco principal do Tomorrowland Brasil, marcada para outubro, é a confirmação de uma fase sólida e cada vez mais promissora — em que Zerb não apenas representa o Brasil, mas redefine os limites da música eletrônica feita no País.