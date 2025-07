Fernanda Ganzarolli atualiza quadro de João Igor após cantor ser baleado

Após o cantor gospel João Igor ser baleado em uma abordagem policial em São Paulo, a influenciadora Fernanda Ganzarolli que estava com ele no momento do ocorrido quebrou o silêncio nas redes sociais. Emocionada, ela compartilhou com o público detalhes do estado de saúde do artista.

João está internado na Santa Casa e, segundo Fernanda, ainda sente muitas dores, mas se mantém consciente e estável. O cantor foi atingido por três disparos, sendo dois na mão e um na perna. Ele será submetido a uma cirurgia para retirada de uma das balas que ficou alojada no corpo.

"Ele está lúcido, conversando e agradece por todas as mensagens e orações. Mas o caso é sério, ele vai precisar de bastante cuidado nos próximos dias", escreveu a influenciadora, que tem acompanhado o tratamento de perto e tranquilizado os fãs.

Além do susto com o estado de saúde do cantor, Fernanda também expressou preocupação com o irmão dele, que foi detido na ação. A família afirma que os dois não ofereceram resistência e que a abordagem foi extremamente agressiva por parte dos policiais.