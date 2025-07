Aos 12 anos, Rodrigo Vidal vive fase de destaque no cinema, teatro e TV

Promessa das artes cênicas brasileiras, Rodrigo Vidal, de apenas 12 anos, vem acumulando trabalhos de peso em diferentes frentes do audiovisual. O jovem ator carioca integra o elenco do novo filme dos Estúdios Globo, estrelado por Leandro Hassum, e segue consolidando seu espaço em produções nacionais de grande visibilidade.

O longa, uma comédia criada por Hassum e Maurício Rizzo, acompanha um publicitário em crise existencial que, ao encontrar uma antiga foto da infância, é transportado para 1986. Lá, tem a chance de reencontrar sua versão criança e repensar os rumos da própria vida. Rodrigo faz parte do elenco que reúne nomes como Tony Ramos, Regiane Alves, Mariana Santos e Luís Miranda, sob direção de Matheus Malafaia e supervisão artística de Patricia Pedrosa.

Além do novo projeto, Rodrigo vem se destacando em outras produções. Em 2024, interpretou Baruque na novela bíblica Neemias, da Record TV. No cinema, deu vida a Plínio, irmão de Raul Seixas, no longa Raul Seixas: Eu Sou (O2 Filmes, 2023), e conquistou os prêmios de Melhor Ator Mirim nos festivais de Nova York e Barcelona com o curta Pandemônio, dirigido por Rebecca Noguchi.

Na televisão, o ator já participou de tramas como Todas as Flores (2023), no papel de Biel, e Órfãos da Terra (2019), como Khaled. Entre 2015 e 2020, esteve nos programas humorísticos Zorra e Tá no Ar, da TV Globo, com diversos personagens.

Nos palcos, brilhou como Molière em As Artimanhas de Molière (2023) e integrou a 1ª Mostrinha 2025 do Tablado com as peças O Dragão Verde e Tribobó, de Maria Clara Machado. Também esteve em campanhas publicitárias, como a da marca Fledoid.