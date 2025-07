Bia Ferreira é destaque em festival internacional e segue para turnê nos EUA

A cantora Bia Ferreira foi a atração principal do Festival de Músicas do Mundo, realizado na cidade alentejana de Sines, em Portugal, no último fim de semana. Criadora da Igreja Lesbiteriana, Bia agitou o público com um repertório autoral potente, que aborda temas como racismo, feminismo negro, desigualdade social, xenofobia e direitos humanos. A artista, que já havia se apresentado no evento em 2022, retornou agora com sua nova turnê internacional.

Comprometida em levar sua arte e sua mensagem ao redor do mundo, Bia reafirma sua missão. “Faço arte pelo legado que quero deixar, não pelo mercado. É isso que me dá força para continuar. Meu maior sonho é ser lembrada daqui a 100 anos — e não quero ser lembrada como alguém que se calou diante da opressão. Quero continuar falando sem medo, em qualquer lugar do mundo”, declarou.

Após sua apresentação em Sines, Bia seguiu viagem para os Estados Unidos, onde um de seus compromissos mais simbólicos será no prestigiado The Kennedy Center, em Washington, próximo à Casa Branca. O palco já recebeu lendas como Nina Simone. Apenas neste mês de julho, a artista passou por países como Alemanha, França, Bélgica e Canadá, consolidando sua presença nos principais palcos internacionais.