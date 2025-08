Ana Castela relembra trajetória e emociona fãs em vídeo sobre 70a Festa do Peão de Barretos

A nomeação de Ana Castela como embaixadora da 70ª edição da Festa do Peão de Barretos marca um momento emblemático para a música sertaneja e para a história do maior rodeio da América Latina.

Em um ano tão simbólico, a presença da Boiadeira vai além da representatividade: ela é parte essencial da celebração. Em um vídeo emocionante publicado nas redes sociais, Ana relembra sua trajetória — desde o primeiro show, passando pela primeira vez que pisou em Barretos, os prêmios que colecionou ao longo do caminho, incluindo o Grammy Latino, até o ponto alto de sua carreira: entrar na arena de Barretos como embaixadora da festa que sempre sonhou.

E ela chega fazendo história. Ana Castela se apresenta duas vezes nesta edição especial: no dia 23 de agosto, com um espetáculo inédito, preparado exclusivamente para Barretos, e no dia 28, com a gravação de seu novo DVD, Herança Boiadeira – Rodeio, diretamente da arena. Duas noites que prometem marcar o público e consolidar ainda mais sua conexão com a festa.

A escolha de Ana como embaixadora reflete a força de uma nova geração da música sertaneja, que valoriza as raízes, o campo, e ao mesmo tempo traz frescor e inovação ao gênero. Ela é hoje símbolo do agronejo, movimento que conquistou o país, e representa milhares de jovens que carregam com orgulho a vida no interior.

Ao completar 70 edições, Barretos celebra não apenas sua grandiosa história, mas também o futuro da música sertaneja. E Ana Castela é, sem dúvida, uma das vozes que vão guiar este novo tempo. Sua presença nesta edição histórica é um marco — para ela, para o público e para a cultura sertaneja brasileira.

