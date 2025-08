Juju Teófilo é destaque em experiência olfativa promovida por Ana Castela

A estrela mirim Juju Teófilo brilhou ao participar de um evento exclusivo promovido pela cantora Ana Castela, em parceria com a Jequiti. A ação, que teve como objetivo apresentar as novas fragrâncias da Boiadeira, composta por dois perfumes e dois body splash, reuniu influenciadores, fãs e convidados especiais na sede do SBT, em São Paulo, nesta sexta-feira (1º).

Com seu carisma de sempre, Juju participou de todas as atividades propostas, incluindo a dinâmica “Não Erre a Letra”, onde se destacou ao acertar canções interpretadas por Ana Castela e foi premiada com um chapéu autografado pela própria artista.

Além disso, a pequena ainda teve a chance de sentir as fragrâncias antes do lançamento oficial e curtir momentos de diversão ao lado dos seus colegas de elenco da novela "A Caverna Encantada". O dia terminou com um tour especial pelos estúdios da emissora e uma visita ao icônico museu do Silvio Santos.

Mais uma vez, Juju mostrou que tem brilho próprio e carisma de sobra — e foi, sem dúvida, um dos grandes destaques do evento.

“Eu fiquei muito feliz de ter sido convidada! Amei conhecer os perfumes da Ana Castela e ainda ganhei um chapéu autografado por ela. Foi um dia muito especial, cheio de coisas legais!”

Foto: Divulgação / Caldi