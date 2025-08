Allan Barros reúne famosos em lançamento do livro "Criatividade Exponencial" em São Paulo

Allan Barros - Via EGOBrazil - (crédito: Foto: Divulgação / Caldi)

Evento aconteceu na noite desta quinta-feira, 31 de julho, na Livraria da Travessa do Shopping Iguatemi.

Na noite de ontem (31), o publicitário e estrategista Allan Barros lançou seu livro “Criatividade Exponencial”, em um evento prestigiado na Livraria da Travessa, no Shopping Iguatemi, em São Paulo (SP). A noite contou com a presença de diversas celebridades, como Arthur Aguiar, Cariucha, Firmino Cortada, Marcão do Povo, Danilo Faro, Ana Mascarenhas, Daniel Del Sarto e Priscilla Tovic, que marcaram presença para celebrar a chegada da obra.

Com três décadas de atuação no mercado publicitário e responsável por campanhas marcantes para gigantes como Casas Bahia, Marabraz e Assaí, Allan consolida em “Criatividade Exponencial” um verdadeiro manual vivo de estratégias, frameworks e aprendizados testados na prática.

Foto: Matheus Guerra / Divulgação Caldi Via EGOBrazil (foto: Allan Barros e Arthur Aguiar)

O diferencial do livro está em seu caráter dinâmico e colaborativo: ao adquirir a obra, o leitor passa a integrar uma comunidade de cocriação e atualização contínua, com conteúdos renovados diariamente a partir de interações reais com empreendedores de todo o país.

Foto: Matheus Guerra / Divulgação Caldi Via EGOBrazil (foto: Allan Barro e Cariucha)

O projeto propõe uma nova forma de pensar a comunicação, aliando dados, propósito e inovação para gerar resultados exponenciais. Além de autor, Allan também é fundador do Aceleraí, a primeira plataforma de comunicação compartilhada do mundo, que conecta artistas renomados a pequenos e médios negócios.

O livro “Criatividade Exponencial” já está disponível para compra online na Amazon [https://www.amazon.com.br/Criatividade-Exponencial-Allan-Barros/dp/6501466326] e também nas principais livrarias do país.

Foto: Divulgação via EGOBrazil (foto: Allan Barros - Atendimento a Imprensa)

Fotos: Matheus Guerra / Divulgação - Caldi via EGOBrazil