Influencer Chef Marcelo Horta promove o evento gratuito - "Sem glúten, Sem culpa - Faças as pazes com o Pãozinho"

Com mais de 46.000 alunos formados em seus cursos, o Chef Marcelo Horta , especialista em alimentação saudável e anti-inflamatória, promove nos dias 05, 06, 07 e 10 de agosto o evento “Sem glúten, Sem Culpa - Faças as Pazes com o Pãozinho”, um evento online, ao vivo e gratuito, sempre às 18h55, no seu canal no Youtube, @chef.marcelohorta. Querido nas redes sociais, atualmente o influenciador coleciona mais de 1 milhão de seguidores em seu instagram.



Padeiro avançado pela Le Cordon Bleu, fundador da marca NaOrigem e da Cozinha Crunch, panificadora sem glúten mais tradicional do Rio de Janeiro e embaixador da Acelbra (Associação de Celíacos do Brasil – RJ), Marcelo tem como objetivo pessoal resgatar o pão como alimento saudável na mesa das famílias.



O evento é um guia prático e sem segredos para quem quer viver de forma mais saudável sem abrir mão do pãozinho. Mesmo quem nunca colocou a mão na massa vai aprender a fazer pães com crocância por fora, maciez por dentro e sabor de verdade.

Mais que isso, o Chef mostra que é possível transformar a alimentação sem complicação, que ter uma rotina livre de glúten é mais fácil que parece e que com essa mudança pode-se aliviar inflamações, reduzir desconfortos fortalecer a saúde como um todo!



Nas aulas, os participantes aprendem a dominar a cozinha sem glúten, a transformar suas receitas favoritas em versões sem glúten, com sabor e textura de padaria; a fazer fermento natural com o novo protocolo que acelera e potencializa o fermento, entregando pães mais leves, aerados e perfumados; o passo a passo para fazer um pão sem glúten, sem leite e sem ovos, com casca crocante e miolo macio, além de uma receita surpresa e inédita do Chef, na última aula.