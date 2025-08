Dj Anabzzi feat Us Agroboys: parceria ousada dá vida ao novo hit "Tentação"

Prepare-se: vem hit novo por aí! Unindo o beat potente da DJ Anabzzi com a irreverência sertaneja dos Us Agroboys, a faixa “Tentação” promete agitar as playlists e palcos de todo o país. Com uma mistura envolvente de eletrônico e sertanejo, a música estreia nas rádios do Brasil no dia 5 de agosto e chega às plataformas digitais em 14 de agosto.

Com composição assinada por Patrick Ferreira e Junynho Silva, “Tentação” é daquelas músicas que grudam logo na primeira ouvida. A letra fala sobre uma mulher irresistível, com “cabelão preto, corpão desenhado”, que mexe com o juízo de todos ao redor, dos “playboy, dos cowboy, de quem tiver no caminho”. O refrão marcante e o toque ousado dão o tom da faixa, que tem tudo para se tornar um dos virais do momento.

DJ Anabzzi, conhecida como a DJ dos rodeios por se apresentar nas principais festas do país, aposta novamente na fusão de estilos com atitude. Com parcerias de sucesso ao lado de nomes como Hugo e Tiago, Zé Henrique e Gabriel, Kleber Oliveira e Tania Mara, ela se destaca por suas batidas únicas e colaborações inusitadas.

Já Us Agroboys, formados por Gabriel Vittor e Jota Lennon, são fenômeno nas redes e nos palcos, somando mais de 4 milhões de ouvintes mensais no Spotify e ultrapassando 180 milhões de visualizações no YouTube. Com composições para artistas como Marília Mendonça, Wesley Safadão e Gusttavo Lima, eles representam o novo movimento agro com carisma, autenticidade e hits de impacto.

“Essa música é pra curtir, dançar, rir e se identificar. É divertida e tem aquela energia que não deixa ninguém parado. Eu tô muito feliz com essa parceria com os meninos dos Agroboys, que sempre curti e fui fã”, comenta Anabzzi.

A parceria entre os artistas marca mais um passo na consolidação do sertanejo como um gênero cada vez mais aberto às misturas e inovações. Tentação chega para mostrar que o encontro do campo com a pista de dança pode, e deve, ser explosivo.