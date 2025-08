Sensitivo Val Couto celebra aniversário com noite inesquecível

Com lágrimas nos olhos, Val Couto e Kaddu Smith celebram aniversário com noite inesquecível repleta de estrelas e emoção em Rolândia - (crédito: Reprodução/Divulgação)

Foi uma noite que ficará marcada para sempre na memória dos convidados. O que era para ser apenas uma comemoração de aniversário se transformou em um dos eventos mais comentados do interior do Paraná. No último fim de semana, o tarólogo Val Couto e o cantor Kaddu Smith protagonizaram uma celebração repleta de emoção, música e grandes encontros no Espaço Pippos, em Rolândia (PR). A festa, que está em sua quinta edição, já é considerada uma das mais aguardadas da região.

Abertura com homenagem emocionante e presente especial

A noite começou com um dos momentos mais tocantes da festa. Val Couto convidou ao palco a apresentadora, empresária e locutora Bel Spinosa, da Paiquerê FM de Londrina, para fazer a abertura oficial da comemoração. Em um discurso comovente, Bel falou sobre a amizade com Val e compartilhou palavras de carinho diante de todos os presentes.

O momento ganhou ainda mais significado quando ela presenteou o aniversariante com uma Bíblia lindamente personalizada, gesto que emocionou Val e arrancou aplausos calorosos dos convidados.

A madrinha Elba Ferreira foi peça-chave na organização

Um dos grandes pilares da organização da festa foi a madrinha de Val, Elba Ferreira, vinda de Cornélio Procópio. Ela foi a responsável pela lista de convidados, cuidando de cada nome com carinho, atenção e muita dedicação. Val Couto fez questão de agradecer publicamente à madrinha, reconhecendo sua entrega e o cuidado com cada detalhe.

Moda e elegância: agradecimento ao patrocinador oficial

Durante os agradecimentos, Val também fez questão de destacar o trabalho do Alfaiate Calderan, seu patrocinador oficial e responsável pelos looks usados pelo tarólogo em programas de televisão e revistas. Com trajes impecáveis e cheios de estilo, Val reforçou a importância dessa parceria que vai além da moda e representa confiança e bom gosto.

Shows de grandes nomes e momentos inesquecíveis no palco

A festa contou com a presença da assessora Rosangela Mello e foi prestigiada por diversas personalidades. Entre os nomes que marcaram presença estavam Sula Miranda, Beth Guzzo, Milene Pavorô e a cantora Geizi Bel, que emocionou o público com um repertório especial. Ícone do Paraná nos anos 80 com o hit “Menina de 8 Anos”, Geizi brilhou no palco em sua fase solo, arrancando aplausos da plateia.

A dupla João Marcos & Renan também fez uma apresentação especial, com destaque para Renan Oliveira, que é produtor musical de Val Couto. O clima da festa ganhou ainda mais energia quando Kaddu Smith subiu ao palco e surpreendeu o público com performances poderosas de músicas dos seus grandes ídolos: Chris Brown e Michael Jackson. O público foi ao delírio com sua presença de palco e talento.

A cantora Elaine Cristina também fez uma participação especial, homenageando Val com um show cheio de alegria e conexão com o público. Já o cantor Lukas Vince trouxe sua energia contagiante. Para fechar a noite com chave de ouro, o DJ Rafa comandou a pista de dança com muito carisma e animação.

Recepção calorosa e bastidores animados

A festa começou ainda na sexta-feira, com a chegada de convidados vindos de várias regiões. Val Couto recebeu em sua casa amigos íntimos, primos e pessoas queridas, que fizeram parte da sua trajetória. As redes sociais foram tomadas por fotos e vídeos do fim de semana, mostrando bastidores cheios de alegria e emoção.

O visual dos aniversariantes ficou impecável, graças ao trabalho da maquiadora Jamile Cristine Rodrigues, que cuidou pessoalmente de Val e Kaddu com muito profissionalismo e bom gosto.

Um evento que se transforma em tradição

Mais do que uma comemoração, a festa de Val Couto e Kaddu Smith mostrou o poder da união, da amizade verdadeira e da valorização das conexões ao longo da vida. Com música, emoção, homenagens e muito carinho, Rolândia viveu uma noite de celebração que ficará para sempre no coração dos aniversariantes e de todos os presentes.

“Foi mais do que uma festa. Foi um momento de alma, de encontros verdadeiros e de gratidão”, disse Val Couto, após o evento.