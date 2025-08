Valentina Militão chama atenção ao integrar elenco de 'Êta Mundo Melhor!'; conheça!

Com apenas 10 anos, a atriz e modelo Valentina Militão vem conquistando espaço na televisão brasileira e chamando a atenção pelo talento, carisma e naturalidade diante das câmeras.

Após estrear na TV Globo como a protagonista da fase infantil da novela "Volta por Cima", exibida na faixa das 19h, a jovem atriz agora dá mais um passo importante em sua carreira: ela interpreta Rosinha, uma das crianças do orfanato Casa dos Anjos, na novela "Êta Mundo Melhor!", da faixa das 18h da TV Globo, de Walcyr Carrasco.

A personagem integra o núcleo infantil da trama, ambientada no universo rural e afetivo da novela que tem emocionado o público com suas histórias de superação e ternura. Rosinha promete cativar os telespectadores com sua doçura e espontaneidade.

Valentina começou sua trajetória artística aos 3 anos, como modelo infantil, e desde cedo demonstrou desenvoltura e paixão pela arte. Seu talento foi lapidado ao longo dos anos em trabalhos de publicidade, até conquistar seu primeiro papel de destaque na teledramaturgia.

Atualmente, além das gravações da novela, Valentina continua modelando e participando de projetos ligados ao universo artístico, sempre com a leveza e profissionalismo que já marcam sua jovem carreira. Apaixonada por atuar, ela se prepara para novos desafios e segue encantando o público com sua presença carismática na TV.

Com simpatia, dedicação e uma trajetória que já soma experiências valiosas, Valentina Militão desponta como um dos nomes promissores da nova geração de talentos da televisão brasileira.