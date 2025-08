Tardezinha em Brasília: show de Thiaguinho lidera expectativas de agosto

Thiaguinho retorna a Brasília com a Tardezinha 2025, no dia 23 de agosto, na Arena BRB Mané Garrincha. Em comemoração aos 10 anos do projeto, o cantor promete um espetáculo marcante e recebe como convidado especial o sambista Péricles, seu ex-companheiro de grupo.

Considerada a maior turnê da música brasileira, a Tardezinha mistura gerações e conquista fãs em todo o país. Os ingressos custam a partir de R$ 80 e estarão disponíveis a partir desta terça-feira (10), pelo aplicativo da Bilheteria Digital.

Com uma megaestrutura, o evento terá setores variados – incluindo gramado, cadeira inferior, backstage e o camarote Funn.

Além do entretenimento, a Tardezinha reforça seu compromisso social com ações de acessibilidade, sustentabilidade e combate à violência contra a mulher, por meio do projeto Tardezinha Segura.