Ana Hickmann volta a empreender e lança coleção de joias

Ana Hickmann é um ícone da televisão brasileira, com mais de 20 anos de carreira como apresentadora, modelo e empresária. Além do sucesso na mídia, Ana se destacou no mundo da moda e dos negócios, construindo uma marca pessoal sólida e inspiradora.



Conhecida por seu carisma e elegância, Hickmann sempre valoriza a autenticidade e o empoderamento feminino, características que refletem em seus projetos. A coleção Florena nasce dessa conexão, celebrando o espírito livre e a transformação que ela mesma defende para as mulheres contemporâneas.



Em parceria com a Rommanel, a linha traz 20 peças banhadas a Ouro 18k, com design boho chic e formas orgânicas que remetem à natureza, como flores, folhas e borboletas. As joias refletem a personalidade de Ana, combinando delicadeza, movimento e sofisticação, e traduzem a ideia de renovação e liberdade que marca a primavera.



“A primavera transforma a paisagem, e Florena convida cada mulher a transformar-se também. Essa coleção é sobre desabrochar, libertar a essência e expressar beleza com autenticidade”, destaca Fabiana Martins, diretora de Marketing da marca.