Carmo Dalla Vecchia intensifica presença no teatro e assina curta-metragem

Após uma trajetória marcada por personagens memoráveis na televisão, Carmo Dalla Vecchia volta suas atenções para os palcos e o audiovisual, reforçando sua versatilidade em projetos de diferentes linguagens. Entre agosto e setembro, o ator mergulha em uma nova fase da carreira com dois espetáculos teatrais e a coprodução de um curta-metragem.



A temporada começa com a estreia da comédia “Corte Fatal”, marcada para o dia 8 de agosto, em São Paulo. No espetáculo, Carmo aposta no humor leve e em diálogos rápidos para explorar sua veia cômica, em uma encenação marcada pelo ritmo ágil.



Já em setembro, ele encara um desafio de natureza oposta: um papel de forte intensidade dramática na montagem do clássico “Bruxas de Salém”, de Arthur Miller. A peça, com estreia no dia 4 de setembro, no Rio de Janeiro, tem direção de Renato Carrera e já é considerada uma das produções mais aguardadas da temporada.



Além da agenda intensa no teatro, Carmo também se dedica ao cinema. Ele coproduziu e rodou recentemente o curta-metragem “Coágulo”, dirigido por Hsu Chien, reafirmando seu interesse em expandir os horizontes criativos para além da atuação.



Um nome consolidado na TV



Na televisão, Carmo Dalla Vecchia construiu uma carreira sólida ao longo de mais de 20 anos, com papéis marcantes em novelas como “A Casa das Sete Mulheres” (2003), “América” (2005), “Cobras & Lagartos” (2006), “Órfãos da Terra” (2019) e “Cara e Coragem” (2022). Dono de um estilo versátil, também brilhou no humor com o programa “Tá no Ar: a TV na TV”, da TV Globo.

