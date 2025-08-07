Cantor Cacau Júnior é visto em boate no Rio às vésperas do casamento

Faltando poucos dias para subir ao altar, o cantor e empresário Cacau Júnior curtiu a noite carioca em grande estilo. Às vésperas de seu casamento com a arquiteta e empresária Ellis Farias, artista marcou presença na gravação do audiovisual do funkeiro MC Tonzão — ex-integrante do grupo Os Hawaianos — realizada em uma badalada casa de shows no Rio de Janeiro.



Sempre carismático, Cacau Júnior foi cercado por amigos e colegas da cena musical, entre eles nomes de peso como Perlla, Cardão (Corrosão e Emoções), MC Créu, além de outras personalidades conhecidas do funk carioca. Em clima de celebração, o cantor dançou, se divertiu e mostrou que sabe aproveitar a vida — com responsabilidade, claro.



Vale lembrar que além de cantor, Cacau também é compositor de grandes sucessos, incluindo o hit “Para de Marra”, consagrado na voz da cantora Lexa. O evento foi mais uma oportunidade de reafirmar sua forte presença no cenário musical brasileiro.



Mas a pergunta que não quer calar: Cacau estava acompanhado de sua noiva Ellis Farias? A resposta é sim! O casal foi junto ao evento e prestigiou os amigos com alegria e estilo, mostrando sintonia total mesmo em meio à contagem regressiva para o grande dia.