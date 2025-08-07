Prêmio GLP4 divulga datas da edição 2025

A espera acabou: o Prêmio GLP4 acaba de divulgar o cronograma oficial da edição 2025. Considerado um dos maiores reconhecimentos à arte, cultura e inovação no Brasil contemporâneo, o evento retoma com força total em um novo ciclo que promete diversidade, engajamento e representatividade.

A largada acontece em setembro, com a tão aguardada divulgação oficial dos indicados e indicadas em todas as categorias. Já a votação popular marca registrada da premiação será aberta entre os meses de outubro e novembro, permitindo que o público participe ativamente na escolha dos vencedores.

A expectativa para a edição 2025 já movimenta as redes: o post de sugestões para os indicados bateu mais de 61 mil comentários, um marco que reforça o engajamento massivo do público com a premiação.

A equipe do Prêmio GLP4 destacou que as mensagens enviadas estão sendo analisadas com carinho e atenção, garantindo que a seleção final reflita os nomes mais relevantes do momento.

A cerimônia de premiação está prevista para novembro, em data a ser confirmada, reunindo nomes de destaque da música, moda, televisão, internet, ativismo e outras áreas em uma noite de celebração e homenagens.