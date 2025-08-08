Especialista que já ajudou MC Daniel ensina como ganhar dinheiro na música

No mundo da música, muitos sonham com o sucesso, mas poucos conseguem transformar esse sonho em realidade. Murillo Conventi, empresário com mais de uma década de experiência e uma trajetória impressionante que o levou do zero ao primeiro milhão, compartilha dicas valiosas para cantores iniciantes.

Diversos artistas, como MC IG, MC Ryan SP, Jonas Esticado, MC Daniel , Mc Mirella e MC Paiva, passaram pela produtora Som Star, onde gravaram clipes que ajudaram a impulsionar suas carreiras. Se você deseja prosperar na indústria musical, preste atenção às orientações do empresário. Murilo deu 5 dicas para cantores que estão começando a carreira:

Dica 1: Invista na Imagem

A imagem é essencial. Sem um marketing eficaz, todo o esforço na gravação de um clipe ou DVD pode ser em vão. Um dos maiores erros dos iniciantes é gastar todo o orçamento na produção musical e não deixar recursos para a divulgação. Lembre-se: não basta ter talento — é preciso mostrar ao mundo quem você é.

Dica 2: Escolha uma boa letra de música

Uma letra envolvente faz toda a diferença. Se possível, opte por um batidão que anime e faça o público dançar. Músicas animadas tendem a viralizar com mais facilidade do que as mais lentas. Um ritmo contagiante pode ser o primeiro passo para conquistar seu espaço.

Dica 3: Tenha fé em Deus

A fé é um combustível poderoso. Muitas pessoas irão duvidar de você e dizer que seus sonhos são impossíveis. Mantenha o foco, ignore as críticas negativas e continue acreditando. Com fé, esforço e dedicação, você pode ir muito mais longe.

Dica 4: Tenha paciência e economize

Se você não tiver apoio financeiro, o segredo é ter paciência. Guarde dinheiro aos poucos para investir em materiais de qualidade. Cada centavo deve ser bem aplicado para garantir que o retorno valha a pena. Não tenha pressa — cada passo deve ser planejado com sabedoria.

Dica 5: Conte com profissionais

Antes de gravar qualquer música, procure a orientação de profissionais da área. Isso evita erros e desperdício de dinheiro. Um bom produtor pode transformar sua música em algo realmente comercial e competitivo. Não subestime o poder de uma equipe bem preparada!

A jornada rumo ao sucesso na música pode ser desafiadora, mas com foco, estratégia e perseverança, é possível transformar sonhos em conquistas reais. Siga os conselhos de Murillo Conventi e dê passos firmes rumo ao topo da sua carreira musical!



Siga em suas redes sociais: @murilloconventiofc