Liderança Autêntica: o caminho que restaura o líder e o ambiente

Vivemos em um tempo em que a liderança tornou-se um palco onde a performance é recompensada, e a aparência muitas vezes importa mais do que o caráter. O líder é pressionado a demonstrar força constante, a transparecer equilíbrio inabalável e a sustentar uma imagem que frequentemente está dissociada da realidade interior. O resultado desse processo é um líder que sabe conduzir processos, mas não raro se desconectou de si mesmo.

As chamadas “máscaras da liderança”, seja a da competência infalível, do entusiasmo permanente ou qualquer outra, podem até funcionar temporariamente. Mas têm um custo oculto e cumulativo: a perda progressiva da alegria de viver e da integridade interna.

Quando a liderança se torna um exercício de representação, o líder paga esse preço em diversas esferas. No campo emocional, instala-se uma tensão permanente entre o que se sente e o que se precisa demonstrar. Surgem ansiedade, insegurança e um sentimento crônico de impostor. Nas relações, o distanciamento cresce, pois onde há máscara não há espaço para intimidade genuína.

Por outro lado, a liderança autêntica, aquela que nasce da congruência entre identidade, valores e ações, produz efeitos restauradores. Um líder que decide remover as máscaras se torna alguém mais inteiro, mais livre para sentir, para errar, para aprender e para servir com verdade. Essa autenticidade não é mera exposição emocional; é integridade ética e espiritual. É um compromisso radical com a verdade, consigo mesmo e com o propósito maior que orienta sua liderança.

No fim das contas, liderar sem máscaras não é apenas uma escolha de estilo, mas uma escolha de saúde. É um caminho exigente, que cobra coragem para abrir mão da aceitação fácil e enfrentar a vulnerabilidade. Mas é também o único caminho que possibilita uma liderança sustentável, capaz de gerar frutos que ultrapassam números e alcançam pessoas de maneira transformadora.

Liderar com autenticidade é, portanto, um ato profundo de responsabilidade, não apenas consigo mesmo, mas com todos que se beneficiam do ambiente de confiança e verdade que só a liderança sem máscaras é capaz de proporcionar.

Otávio Barreto é doutorando e pesquisador sobre liderança, com sólida formação em Administração e Teologia, além de especialização em Liderança e Gestão Estratégica de Pessoas pela FIA-SP. Ao longo de sua trajetória, acumulou ampla experiência prática ao ocupar posições de liderança em empresas privadas e em organizações do terceiro setor, conduzindo equipes, projetos e processos estratégicos voltados para resultados consistentes.