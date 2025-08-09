Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso celebram 15 anos de amor com renovação de votos

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso vão renovar os votos neste sábado (9) para comemorar os 15 anos de união. A cerimônia acontecerá no rancho da família, em Paraíba do Sul, no interior do Rio de Janeiro, e reunirá amigos próximos em uma grande festa.

Na véspera do evento, nesta sexta-feira (8), Giovanna emocionou os seguidores ao publicar nas redes sociais um vídeo especial ao lado do marido. No registro, o casal relembra momentos marcantes da relação e reflete sobre o amadurecimento que viveram juntos ao longo dos anos.

Na legenda, a mãe de Titi, Bless e Zyan abriu o coração:

“Hoje começamos a celebrar 15 anos de amor. E quando digo amor, não falo só das flores e sorrisos, falo também das raízes profundas que resistem ao vento, dos dias de silêncio que ensinaram a escutar, das mãos que se apertam forte quando o mundo parece grande demais.”

Ela continuou destacando que o relacionamento foi marcado por reencontros e aprendizados:

“Foram 15 anos de encontros. Encontros entre nós, em cada recomeço. Encontros com nossos filhos, que mudaram o rumo da nossa história e deram novas cores ao nosso amor. Encontros com a vida, com os sonhos, com aquilo que a gente nem sabia que queria… até sentir. Construímos respeito, admiração, uma casa onde a gente sempre volta. E, no meio do caos e da calmaria, aprendemos que amor de verdade é feito de presença. É olhar nos olhos e reconhecer: ‘É aqui. É você. Sempre foi’.”

Sobre a renovação dos votos, Giovanna destacou que a celebração já começou:

“Amanhã é o grande dia. Mas hoje já é imenso. Porque cada dia que a gente escolhe se encontrar de novo é também um voto renovado. E essa é a nossa festa: viver e celebrar o amor todos os dias.”

O casal também compartilhou um ensaio fotográfico realizado no rancho, onde acontecerá a cerimônia. Nas imagens, eles aparecem trocando olhares apaixonados em meio à natureza.

Bruno Gagliasso aproveitou para se declarar novamente à esposa:





“Com você tudo fica mais bonito. Até o caos se torna beleza. O amor nos conduz e a gente sabe que vai dar tudo certo. Já são quinze anos dando certo. E que venham mais 15. Mais 150. Mais 1500. E já deixo para você a pergunta: topa casar comigo de novo? E de novo? Amanhã e para sempre? Te amo, Giovanna Ewbank.”

A renovação de votos promete ser um momento inesquecível para os dois, marcando não apenas mais um capítulo da história de amor que começou há década e meia, mas também a força de um relacionamento que se reinventa com o tempo.