Rodrigo Faro investe em mudanças no corpo para a volta à Globo

O apresentador Rodrigo Faro está passando por transformações físicas e estéticas após confirmar sua participação na nova temporada da Dança dos Famosos, quadro exibido no Domingão com Huck. Fora da Record TV desde o fim de seu contrato em 2024, o artista busca novos rumos na televisão e intensificou os cuidados com a saúde e a aparência.

“Estou com 10% de gordura corporal e quero chegar a 7%”, revelou o comunicador, que completou 51 anos. “Olha onde eu vim parar”, brincou ao falar sobre o desafio de encarar a competição de dança.

Procedimentos estéticos e foco na barriga

Depois de realizar tratamentos faciais, Rodrigo Faro iniciou um novo procedimento estético na região abdominal, com objetivo de reduzir gordura localizada e estimular a produção de colágeno. O procedimento foi divulgado por meio do perfil de um profissional da área.

“Já meio flácido, então aproveita e tira a flacidez, faz o pacote completo. Já fiz no rosto e agora estou fazendo na barriga”, contou o apresentador.

Retorno à Globo após quase duas décadas

A volta de Rodrigo Faro à emissora marca um reencontro com o canal onde atuou como ator em novelas de sucesso, como O Cravo e a Rosa (2000), A Padroeira (2001) e América (2005). Após deixar a Globo em 2006, ele migrou para a Record em 2008, onde comandou programas de auditório por mais de 15 anos.

Com a queda de audiência das atrações e mudanças estratégicas na emissora, a Record optou por não renovar o contrato de Faro no ano passado. Agora, ele se prepara para encarar o desafio de mostrar talento na dança e reconquistar o público em grande estilo.

