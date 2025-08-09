Maiara e Maraisa se reencontram com Yasmin Santos para gravação de novo DVD

Depois de uma participação inesquecível no DVD de estreia de Yasmin Santos em 2019, as três amigas voltam a se unir para um momento especial que promete emocionar e marcar a nova fase da carreira de Yasmin. O audiovisual “Intuição”, que agora conta com a participação de Maiara & Maraisa, está marcado para o dia 19 de agosto, em São Paulo.

A gravação do novo projeto não é apenas um passo na trajetória da artista, mas também a celebração de um caminho cheio de histórias. Em 2019, o primeiro DVD de Yasmin Santos foi um marco, com a participação de grandes nomes do sertanejo, incluindo as gêmeas Maiara e Maraisa, que foram fundamentais no processo de construção do som e do estilo que ajudaram a consolidar Yasmin como uma das promessas da música sertaneja. A colaboração entre elas não só levou o projeto a um novo patamar de sucesso, mas também cimentou uma relação de carinho e respeito mútuo, que se fortalece ainda mais em 2025.

“Estar ao lado da Yasmin novamente neste momento tão especial é como reviver um pedaço da nossa trajetória e olhar para o futuro com muito orgulho. Quando a gente olha para trás, para 2019, vemos o quanto a Yasmin cresceu e a importância de estarmos juntas, sempre nos apoiando e compartilhando momentos tão incríveis. A música sertaneja é um reflexo da nossa amizade e da nossa história. Isso nos fortalece como artistas e como mulheres”, dizem Maiara e Maraisa.

Agora, seis anos depois, as duas voltam ao lado de Yasmin em um audiovisual com novas canções, novos sonhos e, claro, muita história para contar. Para as irmãs, o reencontro com Yasmin no palco é mais do que uma performance; é a concretização de uma amizade que começou nos bastidores e foi traduzida em canções que tocam o coração de quem ouve.

“Maiara e Maraisa, além de serem artistas que eu me inspiro muito e que construíram toda uma história no sertanejo para que hoje eu possa ser reconhecida, hoje se tornaram minhas amigas. Então, tê-las comigo em mais um projeto, ainda mais nesse que é carregado de tanto amor, deixa tudo ainda mais especial e significativo”, comenta Yasmin Santos.

Com uma carreira marcada por grandes sucessos, Yasmin Santos se consagrou como uma das maiores vozes da música brasileira da atualidade. Reconhecida pelo seu talento, carisma e, principalmente, pela potência vocal que a define, a cantora é capaz de emocionar e encantar multidões com a intensidade e a sinceridade de suas canções. Em “Intuição”, Yasmin dá voz à sua própria trajetória, refletindo sobre a conexão com a intuição divina que a tem guiado ao longo de sua carreira.