Deive Leonardo retorna à Netflix com especial inédito e encerra turnê com mensagem de fé e transformação

Depois de rodar o mundo com sua palavra, emocionar plateias e cruzar fronteiras com sua fé, Deive Leonardo se prepara para mais um capítulo marcante em sua trajetória: o lançamento do especial “Antes e Depois”, seu segundo projeto original na Netflix, que estreia no dia 10 de agosto e eterniza o encerramento de uma jornada que tocou almas e reacendeu propósitos.

Gravado durante uma de suas apresentações da turnê, o especial capta a essência de um movimento que se espalhou por diferentes nações com uma mensagem direta, acessível e profundamente transformadora.

Fenômeno global com suas pregações nas redes sociais, livros e plataformas de streaming, Deive retorna ao palco com sua linguagem única — simples, íntima e poderosa — para conduzir o público por uma jornada de fé, reencontro e renascimento espiritual.

"Antes e Depois" é mais do que um nome. É um divisor de águas na vida de quem ouve. Uma mensagem que desafia, cura e reconstrói de dentro para fora. “Minha missão é apresentar JESUS de forma viva, real e presente. E esse especial é a última parada de uma caminhada que mudou minha vida e, eu creio, ainda vai mudar a de muita gente”, afirma Deive.

A produção entrega ao espectador não apenas o registro de um espetáculo, mas um verdadeiro chamado. Em um cenário grandioso — com uma mensagem ainda maior —, Deive convida o público a olhar para dentro e reconhecer onde está o ponto de virada entre o "antes" da dúvida e o "depois" da fé.

“Antes e Depois” estreia globalmente em 10 de agosto.

Foto: Caldi Divulgação