Ao longo da última década, Neymar Jr. se consolidou como um dos maiores nomes do futebol mundial. Campeão por clubes no Brasil e na Europa, destaque da Seleção Brasileira e figura constante em competições internacionais, o atacante também construiu uma imagem que vai além dos gramados. Sua trajetória é marcada por títulos, recordes, mas também por forte presença midiática e engajamento com causas e projetos de diferentes áreas.



Fora de campo, o craque se tornou um dos rostos mais requisitados pela publicidade global. Marcas de segmentos variados já se associaram à sua imagem para transmitir valores como performance, superação e carisma. Com milhões de seguidores nas redes sociais e alto poder de influência, Neymar tem usado seu alcance para impulsionar campanhas que conectam esporte, saúde e qualidade de vida.



Dentro desse contexto, o jogador agora é o protagonista de um projeto que busca ampliar o acesso e a inovação no segmento de medicamentos injetáveis. A iniciativa, liderada pela Unikka Pharma, aposta em uma comunicação mais próxima de médicos e pacientes, aliada a avanços logísticos e tecnológicos para atender demandas no Brasil, América Latina e outros mercados emergentes.



O plano inclui a verticalização da produção e a expansão internacional, com novas fábricas em países estratégicos, como a Ucrânia e Angola. Essas unidades foram pensadas para otimizar prazos de entrega e possibilitar a produção sob demanda, suprindo regiões que ainda enfrentam dificuldades logísticas e carecem de soluções especializadas.



A proposta acompanha uma tendência global: clínicas e profissionais de saúde têm recorrido cada vez mais a terapias injetáveis por sua eficácia, rápida absorção e maior aderência ao tratamento. Com foco exclusivo nesse segmento, o projeto do qual Neymar é o rosto pretende não apenas fortalecer o setor, mas também abrir espaço para um novo ciclo de inovação na indústria farmacêutica da região.