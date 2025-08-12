Kew lança seu primeiro EP 'Popstar BR' e promete dominar o pop nacional

Kew, uma das maiores revelações da música urbana em 2025, está pronto para dar um passo importante em sua carreira com o lançamento do seu primeiro EP, "Popstar BR". O projeto chegou a todas as plataformas digitais na última sexta-feira, 8 de agosto, e traz uma mistura contagiante de ritmos dançantes e letras que mesclam inocência e sagacidade.

Com apenas 20 anos, Kelvyn Bertoni Santos, nome por trás do sucesso, já conquistou o público com hits como “Descer”, “Meu Jeito”, “Rebolando” — com participação de MC Livinho — e “Vai no Chão”, ao lado de MC Marks.

Produzido pela GR6, maior produtora de música urbana da América Latina, o EP apresenta seis faixas solo e traz referências de grandes nomes globais como Michael Jackson, Justin Bieber e Chris Brown, adaptadas para a cultura brasileira.

"Esse EP é um sonho se tornando realidade. 'Popstar BR' é a minha forma de mostrar quem eu sou, minhas referências e como vejo a música pop com um toque brasileiro. Cada faixa foi feita com muito carinho e dedicação, e mal posso esperar para que meus fãs ouçam e sintam essa energia", comenta Kew sobre o lançamento.

O single “Deslizando”, destaque do EP, já viraliza nas redes sociais, especialmente no TikTok, com milhares de vídeos e coreografias inspiradas na faixa. Para celebrar o lançamento, Kew prepara cinco visualizers e o videoclipe oficial de “Deslizando”, que serão divulgados junto com o EP.

A tracklist do Popstar BR inclui “Deslizando”, “Love Perigoso”, “Localização”, “Botadão”, “Aproveita” e “Bebela”, mostrando a versatilidade e o estilo único do artista. Com esse lançamento, Kew reafirma seu lugar como um dos nomes mais promissores do cenário musical e promete conquistar ainda mais fãs com seu pop genuinamente brasileiro.