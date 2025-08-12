Método fitness transforma Bárbara França e Sofia Starling; conheça

Sofia Starling e Bárbara França estão sempre em evidência, mas o que chama atenção é como elas mantêm o corpo e a saúde em dia, mesmo com a rotina corrida. O responsável por essa transformação é o personal trainer Miguel Fernandes, o São Miguelito, que desenvolveu um método fitness que já impactou a vida de mais de 170 mil pessoas em 74 países.



O diferencial está na personalização: treinos para quem frequenta academia ou prefere malhar em casa, dietas elaboradas por nutricionistas, e-books de receitas e suporte diário, tudo isso disponível em português, inglês e espanhol.



O sucesso é tamanho que reúne celebridades como Bruno Gagliasso, Fernanda Venturini, Danielle Winits, além das próprias Sofia e Bárbara.



Miguel comenta: “O mercado ainda está só aquecendo. Há 10 anos, não se via tanta gente cuidando da saúde e do bem-estar como hoje. Estou feliz por fazer parte desse movimento e por já ter ajudado mais de 170 mil pessoas”.





