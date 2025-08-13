Rita Cadillac grava conteúdo adulto com jovem 46 anos mais novo

Rafa Marttinz, 24, anunciou nas redes sociais, nesta segunda-feira (11), a nova parceira de cena: Rita Cadillac, 71. Recentemente, o criador de conteúdo adulto já havia chamado atenção por gravar com um homem cadeirante.

A colaboração chamou atenção especialmente pela diferença de idade entre os dois, que é de 46 anos, e veio acompanhada de um vídeo publicado no X (antigo Twitter).

“Você vai para onde?”, indaga Rafa. “Eu vou para a banheira”, responde Rita. “Eu vou com você”, indica o homem. “Vamos?”, retruca Cadillac. “Eu também quero”, declara uma outra mulher na gravação. “Meu Deus, tudo mundo?”, reage a artista, aos risos.

Na repercussão das redes sociais, internautas reagiram: "O que me deixou chocada foi ela ter SETENTA ANOS? Não parece!". Em outro comentário, um usuário escreveu: "Ela só está mostrando o que é bom para o moral, né?".



Sucesso no mundo adulto

Recentemente, Rita também fez parceria com o ator Cassiano França, ex-namorado de Andressa Urach. Por meio das redes, o ator elogiou a performance da musa: “Com 71 anos ela fez muito mais que as novinhas de 18, gozei igual um cavalo de tesão”.