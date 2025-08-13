Cacau Junior será conduzido ao altar pela filha Wenny, irmã da Lexa

Após um pedido de casamento cinematográfico no Caribe, o cantor e empresário Cacau Júnior oficializou a data da tão esperada união: o casamento acontece no dia 5 de setembro e promete reunir familiares, amigos e nomes de destaque do meio artístico.

Com uma lista de convidados estrelada, o evento já é apontado como uma das grandes celebrações do ano. Entre os confirmados, estão a cantora Perlla, Ito Melodia, Juninho BBB, Tonzão dos Hawaianos, além da filha do noivo, Wenny, que também marcará presença.

Em um dos momentos mais emocionantes da cerimônia, será Wenny quem conduzirá o pai ao altar. Já a noiva fará sua entrada acompanhada da filha, a influenciadora digital Valentina Farias. A expectativa é de uma noite memorável, embalada por música, emoção e muito brilho.