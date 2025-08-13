Jovem ator Davi Lucca está no elenco de filme estrelado por Leandro Hassum

Aos 12 anos, o ator carioca Davi Lucca vive um momento importante na carreira. Ele está no elenco de um novo filme protagonizado por Leandro Hassum, atualmente em produção nos Estúdios Globo.

A nova produção é de criação do Hassum, em parceria com Maurício Rizzo, e será no melhor estilo 'De Volta para o Futuro'. A obra conta ainda com outros nomes de sucesso da televisão, como Tony Ramos, Augusto Madeira, Regiane Alves, Mariana Santos, Gabriel Gentil, Oli Bela, Rodrigo Vidal, Davi Queiroz, entre outros.

Antes desse trabalho no cinema, Davi ganhou experiência na TV ao participar das duas primeiras temporadas do programa Quintal TV, exibido no Canal Futura, produzido pela Fundação Roberto Marinho e disponível na Globoplay — produção indicada ao Emmy Internacional 2023 na categoria de Melhor Programa Infantil.

Nos palcos, o jovem artista já demonstrou versatilidade ao atuar nas peças Milkshakespeare e As Artimanhas de Molière, ambas dirigidas por Cristina Bittencourt, reforçando seu talento e potencial no cenário artístico nacional.