Ator Fran Vazquez integra elenco de filme brasileiro ao lado de Gabriel Coppola

O ator argentino Fran Vazquez acaba de ser confirmado no elenco de “Olhos em Mim”, filme escrito e protagonizado por Gabriel Coppola, que chega para emocionar o público com uma história intensa e sensível. Com uma trajetória marcada por trabalhos no audiovisual latino-americano, incluindo as séries "Selenkay" e "La Voz Ausente", no Disney+, essa será a primeira participação de Fran em uma produção cinematográfica brasileira, marcando um importante passo em sua carreira internacional e estreando como protagonista.

“Olhos em Mim” é um drama psicológico intenso e sensorial que explora as violências não ditas e os silêncios que se acumulam quando o desejo entra em conflito com a identidade. O filme narra a história de Rafael (Gabriel Coppola), que, em um relacionamento estável, é confrontado por um sentimento surpreendente que desestabiliza suas certezas.

Gael, que será interpretado por Fran Vazquez, é o catalisador deste momento confuso em que Rafael se encontra. Sua chegada não é apenas a de um novo rosto, mas a personificação de um desejo inesperado e avassalador. Ele representa o desconhecido e o silenciado, confrontando Rafael com uma faceta de sua própria identidade que ele nunca havia explorado ou, talvez, reprimido.

Gabriel conta que a ideia de trazer Fran para o elenco surgiu do desejo de que o encontro entre os dois personagens também fosse um encontro de mundos, de idiomas, culturas e vivências. “Ao mesmo tempo, queria mostrar que o desejo atravessa tudo isso. Um olhar e uma presença podem dizer mais do que qualquer palavra”, relata.

Fran complementa que o convite veio a partir de uma conversa com Gabriel, em que ele descreveu sobre o projeto e disse que sentia que Fran tinha que interpretar esse personagem. “Ele me enviou o roteiro, me encantei e automaticamente disse que sim”, declara.

Sobre o personagem interpretado por Fran, o ator argentino o descreve como alguém que representa o novo, o desconhecido. “É quem faz com que o personagem de Gabriel se enfrente com seu desejo e comece a se fazer perguntas. Tudo isso me atraiu muito e acredito que está escrito de uma forma muito interessante”, aponta.

A respeito dos preparativos para esse projeto, Gabriel define como uma mistura de caos e gratidão. Ele avalia que criar um filme do zero, ainda mais algo tão pessoal, exige uma entrega muito além do que imaginava. “São muitos detalhes, decisões difíceis, mas também uma sensação muito bonita de ver algo que nasceu de um incômodo criativo começar a tomar forma. Estou cercado de pessoas incríveis, e isso tem feito toda a diferença nesse processo”, detalha.

Por fim, Gabriel fala sobre o que “Olhos em Mim” traz de novo para o cinema independente. O multi-artista acredita que o filme fala sobre algo muito íntimo, mas que ressoa em muita gente: o que a gente escolhe esconder: “Como o desejo, quando reprimido, vira uma ferida. Ele é simbólico, sensorial, e tem uma proposta estética que flerta com o surreal sem deixar de ser profundamente humano".

"É um filme que não entrega tudo de bandeja, mas provoca quem assiste a se olhar também. A gente queria trazer uma nova lente para as narrativas queer, algo que ainda não se viu por aí”, finaliza.

Fran Vazquez é mais conhecido por seu papel na série "Buenos Chicos" (2023). Carismático e talentoso, conquistou o público com sua atuação na série. Também protagonizou, em 2025, na "Selenkay" e "La Voz Ausente", no Disney+. Além de atuar, também é cantor e foi vencedor do reality Talento Fox, além de ter representado a Argentina no Festival de Viña del Mar.