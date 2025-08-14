Duda Bertelli lança EP "Som de Arena" com clima de Barretos e aposta em nova sonoridade

Duda Bertelli está pronta para surpreender o público com uma nova sonoridade em seu mais recente projeto. Inspirada pelo clima da Festa do Peão de Barretos, um dos maiores eventos do país, a artista lança o EP “Som de Arena”, com cinco faixas que exploram uma pegada mais country, sem perder sua identidade musical.

O projeto marca um momento importante na trajetória de Duda Bertelli, que mergulha em um universo mais voltado para o country pop, entregando canções que prometem embalar o público que vive a intensidade da época de rodeio. A faixa principal, “Procura-se”, traz uma atmosfera envolvente e é uma das composições assinadas pela própria artista, ao lado de João Marcos, Danilo e Giovani Avelar.

Além de “Procura-se”, o EP conta com outras quatro faixas que traduzem o clima da arena e da estrada: “A Noite Promete”, “Do Rodeio Pra Vida”, “Duas Versões” e “Eu Nasci”. Duda Bertelli assina a composição de três das cinco canções, mostrando mais uma vez sua força como compositora e sua conexão genuína com as letras que interpreta.

“Esse EP é algo diferente do que eu costumo lançar, mas nasceu com muito carinho e verdade. Eu quis trazer esse clima de Barretos, de festa de peão, porque acho que faz parte da nossa cultura e tem tudo a ver com esse momento. Espero muito que as pessoas gostem dessa nova fase; foi uma aposta que fiz de coração”, conta Duda.

Com o lançamento, Duda Bertelli se mostra versátil e conectada ao seu tempo, sem abrir mão de sua essência. O novo EP já está disponível nas plataformas digitais.