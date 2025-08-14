Carnatal anuncia novidades e programação da edição 2025 em evento especial na Arena das Dunas

No dia 4 de setembro, o Carnatal, maior carnaval fora de época do Brasil, promete agitar Natal (RN) com um evento especial na Arena das Dunas, onde serão reveladas todas as novidades da aguardada edição de 2025. A ocasião marcará o anúncio oficial da programação artística, das experiências que irão compor a festa e de novas iniciativas que fortalecem o impacto cultural, social e econômico do evento.

Entre os destaques, o público conhecerá as atrações dos tradicionais trios elétricos, que, ao longo de três dias, reúnem os maiores nomes da música e arrastam multidões pelos corredores da folia. Também será apresentado o Largo do Reis, projeto que garante entretenimento e música madrugada adentro para os foliões que não adquirirem ingressos de camarote, oferecendo um espaço democrático e vibrante no coração da cidade.

Outro ponto alto do anúncio será o Camarote Beats, espaço premium que combina conforto, visão privilegiada e programação exclusiva, tornando-se um dos lugares mais cobiçados do Carnatal.

Mas o evento de 4 de setembro não se limita à música. A organização também detalhará as ações voltadas para sustentabilidade, saúde e bem-estar, turismo e comércio local, reforçando o compromisso do Carnatal em promover experiências completas e responsáveis. Além disso, será mantida a já tradicional doação de toneladas de alimentos a instituições beneficentes, reforçando o papel social do evento.

A edição de 2025 promete superar expectativas: serão três dias de festa, mais de 20 atrações e mais de 30 horas de experiências que unem energia, cultura e emoção. Um encontro de ritmos, cores e pessoas que transforma o Carnatal em um espetáculo único, aguardado por milhares de foliões de todo o Brasil.

Foto: @luanatayze