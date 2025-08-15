Atriz Lívia Rossy celebra participação no Rio Innovation Week: 'Honra imensa'

Com 24 anos de carreira, Lívia Rossy segue conquistando o público com sua presença marcante e talento versátil. Carioca, a atriz encerrou recentemente sua participação na novela "Família É Tudo", da TV Globo, onde interpretou Gina — personagem cheia de nuances e reviravoltas que marcou seu retorno às produções da emissora após um período afastada dos holofotes.

Sua trajetória na televisão começou em 2000, na novela "Uga Uga", seguida por papéis de destaque em "Porto dos Milagres" e "O Beijo do Vampiro". Na Record TV, integrou o elenco de "Metamorphoses" e "Prova de Amor", permanecendo na emissora até 2016. Em 2018, participou da série "Além da Ilha", no Multishow.

Em nova fase de sua carreira, Lívia se prepara para participar do Rio Innovation Week, a maior conferência global de tecnologia e inovação. No evento, a atriz compartilhará um pouco de sua trajetória e irá abordar um tema que transformou sua vida: o cuidado integral com o corpo, a mente e a saúde metabólica.

“Uma honra imensa participar do Rio Innovation Week! Terei a alegria de estar ao lado de duas mulheres inspiradoras: minha amiga Dra. Flávia Junqueira e Dra. Erika Abreu, que conduzirá nossa conversa com toda sua sensibilidade. Será um momento de troca sobre transformação, autocuidado e bem-estar”, afirma.

A pausa na carreira veio com a maternidade. Casada desde 2011 com o empresário Rodolfo Medina — responsável por megafestivais como Rock in Rio, The Town e Lollapalooza —, Lívia é mãe de Bruna e Pedro, de 10 e 4 anos, e optou por se dedicar integralmente aos primeiros anos de vida dos filhos. “Foi a melhor decisão que tomei. Vivi cada momento que sonhei como mãe e, agora, me sinto pronta para retomar minha carreira”, completa Lívia.