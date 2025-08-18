Vitinho leva romantismo e energia ao Pagode do Príncipe em SP - (crédito: Reprodução/Divulgação)

Na última sexta-feira (15), o cantor Vitinho encantou o público que lotou a Audio, em São Paulo, durante o evento Pagode do Príncipe.

Com um repertório que mesclou sucessos da carreira e a nova fase marcada pelo single “Não Me Vejo Sem Você”, o artista emocionou a plateia e transformou a noite em uma grande celebração do pagode romântico.

Além de Vitinho, nomes como Yan e Fabinho também se apresentaram, completando a programação que fez a casa vibrar do início ao fim.

“Foi uma noite inesquecível! Cantar em São Paulo e sentir essa energia toda é sempre especial”, comemorou Vitinho após o show.