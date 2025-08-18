Atriz da RedeTV! posa com look de 100 mil reais comprado de Kim Kardashian

A atriz da RedeTV!, Thalita Souza posou com um look de 100 mil reais comprado em 2016 em um leilão de Kim Kardashian. Ela usou um blaser preto e uma calça com bastante brilho. Nos cliques, a influenciadora esbanjou boa forma.

Para manter o corpo sarado, Thalita malha pesado e tem uma alimentação equilibrada. Faço mais ou menos duas horas de exercícios por dia. E tenho uma alimentação balanceada e como 20 ovos por dia", comenta.

Ela também recorre a procedimentos estéticos. "Faço Fio de sustentação de colágeno , bioestimulador , radiofrequência, frequência Ultraformer , fotona, Hydra Body Booty, Morpheus 8, entre outros. A maioria dos procedimentos é voltado para o bumbum", conta.