Esposa de Junior Lima faz desabafo comovente sobre a doença da filha

Cerca de um mês após Júnior Lima vir a público para contar que sua filha, Lara, de 4 anos, foi diagnosticada com síndrome nefrótica, um grave distúrbio renal, Monica Benini, esposa do cantor, se manifestou sobre o momento delicado que a família enfrenta.

A modelo abordou o tema na última segunda-feira (18/8), ao responder uma pergunta de um seguidor em sua caixinha de perguntas no Instagram.

“Você está bem?”, quis saber um internauta. Monica foi direta: “Beeem, bem, bem eu não estou, não. Muita coisa para lidar, tem sido uma fase mais complexa, diria. Mas estou buscando minhas ferramentas pra aliviar um pouco o que está mais difícil”, escreveu ela.

Entenda a doença

A síndrome nefrótica é uma condição clínica caracterizada pela eliminação excessiva de proteínas pela urina, o que pode provocar sinais como inchaço nos pés e tornozelos, além de urina espumosa.

Embora rara em sua forma congênita, a doença pode ser desencadeada por infecções, como hepatite e HIV, ou por enfermidades sistêmicas, como o lúpus. Também há registros de origem genética.

Em alguns casos, a síndrome tem cura, especialmente quando ligada a doenças tratáveis. No entanto, há situações em que não há cura definitiva, sendo necessário controlar os sintomas por meio de medicamentos e ajustes na alimentação.

Dividiram com o público

No fim do mês passado, Júnior e Monica usaram suas redes sociais para dividir com o público o diagnóstico da filha. Em um vídeo comovente, alertaram outros pais sobre a gravidade da doença, especialmente quando não é identificada e tratada precocemente.

“A gente percebeu que a Lara estava com uma alergia, o olho dela inchava, chegou a tomar medicação para alergia e a gente começou essa investigação para ver o que estava causando isso”, relatou Monica. Já o cantor reforçou a seriedade do quadro.

“Com o tempo, a gente conseguiu o diagnóstico de que a Lara estava, na verdade, com uma doença chamada síndrome nefrótica, é uma síndrome que afeta os rins, é muito sério se não tratada”, declarou.