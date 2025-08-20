Gaby Cardozo divulga canção 'Eu Já Te Pertencia', composição de Anderson Freire

Revelada no palco do Programa Raul Gil, a cantora Gaby Cardozo apresenta mais uma canção inédita de seu primeiro projeto pela gravadora. Gravada ao vivo na Igreja Metodista Central em Belo Horizonte, em Minas Gerais, a canção “Eu Já Te Pertencia” tem produção de Raphael Xavier e é uma composição de Anderson Freire, autor de grandes hits do meio gospel.

"Eu já fui muito ministrada através das composições do Anderson Freire e me sinto muito honrada em gravar “Eu Já Te Pertencia”. Na verdade, ele iria gravar essa música e já estava com tudo pronto, mas ele me mandou algumas canções para escolher e, na hora que eu ouvi essa canção, eu me apaixonei pela letra que fala muito comigo e parece, literalmente, uma declaração de amor para Jesus, dizendo que eu já pertencia a Ele", testemunha Gaby.

"Minha alma escolheu essa música e o Anderson abriu mão de gravar para eu poder colocá-la em meu projeto", completa a cantora, que é uma das novas apostas da Onimusic.

“Eu Já Te Pertencia” é inspirada na história bíblica de Mefibosete, filho de Jônatas, o melhor amigo do rei Davi. O texto conta que Jônatas não estava mais vivo, mas ainda assim Davi manteve a sua lealdade ao amigo e trouxe seu filho que estava em Lodebar, que é lugar de esquecimento, e o fez se sentar à mesa junto com ele.

"É exatamente isso que Jesus faz conosco. Ele nos tira desse lugar de esquecimento e nos lembra que nós somos filhos amados por Ele. Então, essa canção é muito especial, mas os próximos lançamentos que vão vir também estão incríveis São letras profundas realmente inspiradas por Deus e estou muito feliz em poder ministrar uma canção que fala de uma forma tão linda dessa história que fala muito ao nosso coração", pontua a artista, que foi dirigida por Felipe Thomaz no clipe da canção.

Disponível nas plataformas digitais, o EP “Eu Já Te Pertencia” conta com mais quatro faixas lançadas anteriormente, são elas: “O Céu é o Seu Lugar”, “Sou Jesus”, “O Controle é Meu” e a regravação de “Preciso de Ti”, do Diante do Trono, que somam mais de 1 milhão de visualizações no canal da cantora no YouTube.