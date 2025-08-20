Leão Lobo aposta em novo projeto em parceria com Antonella Murad

Leão Lobo está de casa nova! O apresentador, conhecido por sua trajetória marcante na TV, se lança no universo digital com o Podcast das Estrelas. A novidade já nasce com cara de sucesso: ao lado dele estará a Dra. Antonella Murad, médica referência em rejuvenescimento facial, harmonização glútea e tricologia.



A ideia é unir informação, saúde e, claro, muito glamour em bate-papos descontraídos com grandes nomes. Entre os spoilers já confirmados, estão participações de Hariany Almeida, Marcela Mc Gowan, Laís Caldas – que hoje atua como dermatologista em uma das clínicas de Antonella – e Lumena Aleluia.



Animada com a parceria, Antonella declarou: “Me sinto honrada com o convite. Sempre tive enorme admiração pelo Leão Lobo e participar desse projeto, trazendo informações médicas para as estrelas, é um privilégio. Tenho plena certeza do sucesso dessa parceria”.



Com a junção da expertise médica de Antonella e o carisma inconfundível de Leão, o Podcast das Estrelas promete ser o novo point do entretenimento.