Caçadores de Bons Exemplos lançam o "HOMECAST" no CONARH 2025

Depois de cruzarem o Brasil ouvindo e compartilhando histórias inspiradoras de pessoas e iniciativas que estão gerando impacto real, Iara e Eduardo Xavier — conhecidos como os Caçadores de Bons Exemplos — marcam presença no CONARH 2025 pela quinta vez consecutiva.

Nesta edição, o casal vai apresentar uma grande novidade: o “HOMECAST”, um podcast gravado dentro do MotorHome que se tornou símbolo da jornada deles pelo país. A proposta é levar ainda mais perto do público as experiências transformadoras de empreendedores e gestores de RH que fazem a diferença em suas comunidades e empresas.

Com a autenticidade e energia que já conquistaram milhares de seguidores, Iara e Eduardo prometem novas conversas que unem propósito, impacto social e inovação em gestão de pessoas.

