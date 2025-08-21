Leandro Hassum retorna à MacroBaby em Orlando com a família

O ator e humorista Leandro Hassum esteve em Orlando e aproveitou a viagem para visitar novamente a MacroBaby, loja referência entre brasileiros que fazem enxoval nos Estados Unidos.

Acompanhado da esposa, da filha e da neta, Hassum esteve no local para escolher itens para a pequena Aurora. Encantado mais uma vez com a experiência, o ator definiu a loja de forma bem-humorada: “É uma Disneylandia de bebês. Aqui tem tudo, fico impressionado, é uma experiência surreal”.

Essa não foi a primeira experiência da família com a MacroBaby. Em uma visita anterior, eles já haviam realizado o ultrassom 4D na loja, um dos serviços exclusivos que fazem parte da estrutura diferenciada oferecida aos clientes.

Localizada em frente ao Florida Mall, a MacroBaby é conhecida pela variedade de produtos infantis e pelo atendimento acolhedor, com a possibilidade de comunicação em português e serviços únicos, como a “maternidade de bonecas”, onde crianças podem vivenciar a adoção simbólica de bebês realistas.

Com mais de 40 mil itens disponíveis, a MacroBaby se consolidou como parada obrigatória para famílias brasileiras que visitam Orlando em busca de produtos de qualidade, bons preços e experiências inesquecíveis.