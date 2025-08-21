Evento 'Corrida de Boteco' faz sucesso com DJ Kefing e muita diversão em São Paulo - (crédito: Divulgação)

A Zona Norte de São Paulo amanheceu em clima de festa no último domingo, 17, com a 1ª Corrida de Boteco – KM por Chopp. Mais de 200 pessoas percorreram 5 km pelas ruas da Vila Baruel, com largada e chegada em frente ao Boteco Sombrinha, e celebraram a chegada com brinde coletivo e muita animação, provando que corrida e diversão podem caminhar juntas.

O evento, que teve inscrições esgotadas em menos de 24 horas, misturou esporte, música e gastronomia. Ao final da prova, os participantes brindaram com chopp, isotônicos, drinks autorais e petiscos, enquanto o DJ Kefing comandava a trilha sonora, transformando a rua em um verdadeiro boteco ao ar livre.

Os organizadores celebraram o sucesso da estreia. Pedro Barbour e Rafael Willow, sócios do Boteco Sombrinha, afirmaram: “A Corrida de Boteco traduz exatamente o espírito do Sombrinha: encontros sem pressa, experiências com alma e momentos que ficam na memória”.

Já os fundadores do B&B Running Club, Jonathan Trepichio e Renato Brito, destacaram: “Misturar corrida com boteco mostrou que bem-estar também é diversão”.

A proposta da Corrida de Boteco foi falar diretamente com o chamado “corredor híbrido”: quem leva o esporte a sério, mas também valoriza bons momentos, amigos e celebração. Entre os corredores, o clima foi de surpresa e alegria.

“Foi uma experiência única. Corri, me diverti e terminei o domingo cercado de amigos, música e comida boa”, contou um participante. Outra destacou: “A medalha a gente guarda na gaveta, mas esse chopp depois da corrida a gente guarda na memória”.

O evento fez tanto sucesso que a segunda edição já está confirmada, prometendo repetir a combinação de movimento, música e chopp gelado que conquistou a Zona Norte.