Sofia Cordeiro lança single em meio ao Festival de Gramado 

O 53º Festival de Cinema de Gramado, que segue até 23 de agosto, tem sido palco não apenas da exibição de grandes produções nacionais, mas também de novidades no cenário musical. A porto-alegrense Sofia Cordeiro, de 18 anos, escolheu a cidade serrana para lançar seu primeiro single, 'O Tempo Todo', marcando o início de uma fase que une música, atuação e formação acadêmica.



Frequentadora assídua do festival, Sofia acompanha o evento todos os anos. Já chegou a atuar como apresentadora de uma web TV no local e, em 2025, retorna para prestigiar o cinema nacional, mas aproveitou a estada para dividir com o público sua estreia musical.



Com produção de Fernando De Gino e Sérgio Fouad e lançamento pela gravadora Midas Music, de Rick Bonadio, 'O Tempo Todo' é apenas o primeiro capítulo de uma narrativa artística que será contada através de diferentes faixas, liberadas gradualmente nas plataformas digitais. A proposta é aproximar o público jovem por meio de canções que refletem sentimentos de quem vive a transição da adolescência para a vida adulta.



Sofia iniciou sua carreira aos 7 anos em comerciais de TV e, aos 10, ganhou visibilidade no palco do 'The Voice Kids', da TV Globo. No cinema, em 2024, interpretou a vilã do longa 'Chama a Bebel', obra em que também deu voz à música-tema. Já em 2025, integrará o elenco de 'Perseguição e Cerco a Juvêncio Gutierrez', filme dirigido por Tabajara Ruas, interpretando Beatriz, personagem envolvida em um romance nos turbulentos anos 1960.





