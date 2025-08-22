Clareou finaliza projeto "Atemporal" com participações especiais e clima de celebração

No dia 22 de agosto, o grupo Clareou lança o volume final do projeto que marcou sua carreira: “Clareou Atemporal Vol. 5”. Com um repertório que mescla faixas inéditas e regravações, o EP encerra a jornada do DVD gravado no Rio de Janeiro em clima de festa, com participações de destaque e a energia contagiante que consagrou o grupo como um dos principais nomes do pagode nacional.

Entre os destaques, estão as parcerias com o Pagode do Adame, nas músicas “Eu Vou Deixar Você Ir / Mal Entendido”, e com o grupo Kamisa 10, em “Se Quiser Arriscar / Difícil Resposta”. Completam o repertório as faixas “Onda Boa” e “Lilás”, que reforçam a identidade musical do Clareou.

O lançamento marca o encerramento oficial do projeto Clareou Atemporal, que percorreu diferentes fases da trajetória do grupo, reunindo sucessos, releituras e novos encontros musicais.

“Esse volume é especial porque representa o fechamento de um ciclo que foi construído com muito carinho, verdade e entrega.

É um presente para os nossos fãs”, destaca Branco, vocalista do grupo.

O EP estará disponível em todas as plataformas digitais a partir do dia 22 de agosto.